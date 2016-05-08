Аленичев: «Зацепиться за пятерку? Нам деваться некуда»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно обыграли «Динамо» (3:0).

«Нашу победу посвящая ветеранам. Сыграли два дерби на ноль, забили пять голов – прекрасный результат. В этом же матче ключевым моментом стал второй наш гол, которой предопределил исход тяжелейшей игры. Турнирная задача одна – выиграть оставшиеся три матча. Зацепиться за пятерку? Нам деваться некуда», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч ТВ».