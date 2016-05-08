«Спартак» – «Динамо». Кутепов и Боккетти в стартовом составе красно-белых, Комбаров в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак»: Песьяков, Брызгалов, Кутепов, Боккетти, Макеев, Ромуло, Глушаков, Ананидзе, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Паршивлюк, Гранат, Кутин, Пуцко, Д. Комбаров, Зотов, Леонтьев, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Динамо»: Шунин. Ещенко, Самба, Дьяков, Морозов, Денисов, Соснин, Зобнин, Ташаев, Ионов, Бечирай.

Запасные: Габулов, Лещук, Драгун, Хольмен, Живоглядов, Терехов.