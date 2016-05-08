Бубнов: «Спартак» – фаворит дерби с «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «Спартак» фаворитом матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо». По его мнению, красно-белые одержат победу в московском дерби со счетом 2:1.

«Красно-белые после победы над «Локомотивом» теоретически еще могут побороться за пятое место, тогда как «Динамо» нужно отрываться от 13-го. У «Спартака» предпочтительнее группа атаки, а проблем в обороне хватает у каждого из оппонентов. В дерби может случиться всякое, но «Спартак», на мой взгляд, здесь является фаворитом», – сказал Бубнов.