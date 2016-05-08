Зобнин: «Прошу маму с папой не огорчаться из-за результатов «Динамо», а то на здоровье скажется»

Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин рассказал об особенностях нынешнего сезона для бело-голубых.

«Мало забиваем, а без голов нет ни побед, ни очков. Против «Амкара» недавно сыграли на ноль, а забить опять не смогли. Мало опасных моментов, подходов, острых атак. Обсуждаем это на теории, а в игре получается не так, как советует тренер. На тренировках отрабатываем завершение атак, делаем подачи с флангов, бьем по воротам, разыгрываем три в три…

Тяжело… В прошлом году сражались за четвертое место, и то я сильно переживал. А сейчас понимаю, насколько это тяжелее – проиграть и представить, что можешь вылететь. Мама с папой переживают не меньше меня. Ходят на все матчи и так расстраиваются! Прошу их не огорчаться сильно, а то на здоровье скажется», — заключил Зобнин.