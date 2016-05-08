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  • Зобнин: «Прошу маму с папой не огорчаться из-за результатов «Динамо», а то на здоровье скажется»

Зобнин: «Прошу маму с папой не огорчаться из-за результатов «Динамо», а то на здоровье скажется»

8 мая 2016, 09:11
9

Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин рассказал об особенностях нынешнего сезона для бело-голубых.

«Мало забиваем, а без голов нет ни побед, ни очков. Против «Амкара» недавно сыграли на ноль, а забить опять не смогли. Мало опасных моментов, подходов, острых атак. Обсуждаем это на теории, а в игре получается не так, как советует тренер. На тренировках отрабатываем завершение атак, делаем подачи с флангов, бьем по воротам, разыгрываем три в три…

Тяжело… В прошлом году сражались за четвертое место, и то я сильно переживал. А сейчас понимаю, насколько это тяжелее – проиграть и представить, что можешь вылететь. Мама с папой переживают не меньше меня. Ходят на все матчи и так расстраиваются! Прошу их не огорчаться сильно, а то на здоровье скажется», — заключил Зобнин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зобнин Роман
Комментарии (9)
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андрей андреев
1462688475
А Дьяк вообще в шоке. Подготовь родителей к игре с Ростовом,жалко их
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Pixcell
1462688630
Как это мило. Ничего, Рома, сегодня возьмете три очка. Спартак подарит.
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roman230582
1462689030
Болельщиков поберегите
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valeh172
1462690234
В прошлом году сражались за 4-е место, а в этом году тоже только если смотреть таблицу задом на перед.
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olebar73
1462693113
Играй лучше и родителям, и нам болелам будет спокойнее за любимую команду
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kidd-75
1462693473
Динама...
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koli4ka
1462700763
Надо, наверное, Ворону с Курваньей возращать ибо от гиганта Погреба толку, что с козла...
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pktsoev
1462701271
Когда ЧЕРЧЕСА обс -л, тогда думать надо было!,Плакса!
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