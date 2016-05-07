Витсель: «Зенит» хочет в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0), а также рассказал о турнирных планах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

– Второй тайм мы провели не так, как первый. В первом же «Анжи» практически ничего не смог.

– Так в чем же причина?

– Не знаю. Возможно, это последствия очень энергозатратного финала Кубка. Но в любом случае мы приехали делать свою работу, победили, причем впервые за долгое время со счетом 1:0, так что есть и позитивные вещи.

– Что скажете о концовке чемпионата?

– Впереди три игры, нужно концентрироваться и побеждать во всех. А потом посмотрим, какое место займем. Но, конечно, мы хотим в Лигу чемпионов.