«Краснодар» обновил клубную эмблему

«Краснодар» представил новую эмблему клуба. Изменения коснулись цветовой гаммы, а также размеров и форм некоторых элементов логотипа.

Так, основной зеленый фон стал более темным и приведен в соответствие с цветом официальной формы команды. Бык в центре композиции стал крупнее и приобрел более насыщенный черный цвет.

Кроме того, изменился изгиб ленты в верхней части эмблемы, а название клуба выделено более четким черным контуром.

На изображении слева представлен старый вариант логотипа, справа – новый.