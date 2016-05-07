Петржела: «С таким составом и бюджетом «Зенит» должен играть в финале Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне, а также назвал ЦСКА главным фаворитом чемпионата.

«Думаю, что чемпионом России станет ЦСКА. Даже поражение в финале Кубка армейцы используют как дополнительную мотивацию на финише первенства. Думаю, на финише чемпионата «Ростов» не сможет сохранить завоеванные позиции. Серебряные медали чемпионата России выиграет «Зенит», хотя клуб с таким составом и таким бюджетом должен играть в финале Лиги чемпионов», – сказал Петржела.