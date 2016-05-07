Экс-игрок «Зенита» отправится в колонию на 10 лет за убийство супруги

Санкт-Петербургский городской суд решил не изменять приговор бывшему защитнику «Зенита» Владимиру Долгополову, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной супруги.

Отметим, что защита экс-футболиста намерена добиваться отмены приговора в кассационной инстанции.

«Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Через месяц-максимум полтора Долгополов будет отправлен в колонию», — сказал адвокат.

Долгополов играл в составе «Зенита» с 1979 по 1987 год, а также с 1989-го по 1991-й. В составе клуба он выигрывал чемпионат СССР.