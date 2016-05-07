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  • Экс-игрок «Зенита» отправится в колонию на 10 лет за убийство супруги

Экс-игрок «Зенита» отправится в колонию на 10 лет за убийство супруги

7 мая 2016, 06:58
12

Санкт-Петербургский городской суд решил не изменять приговор бывшему защитнику «Зенита» Владимиру Долгополову, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной супруги.

Отметим, что защита экс-футболиста намерена добиваться отмены приговора в кассационной инстанции.

«Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Через месяц-максимум полтора Долгополов будет отправлен в колонию», — сказал адвокат.

Долгополов играл в составе «Зенита» с 1979 по 1987 год, а также с 1989-го по 1991-й. В составе клуба он выигрывал чемпионат СССР.

Источник: РИА «Новости»
Россия Зенит
Комментарии (12)
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REDWHITE_
1462599122
бандитский клуб
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никита голоян
1462601565
у них и священник педофил)))
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SERG63
1462603363
Нормальный срок за такое.Жалоба в таких случаях не катит.
Ответить
Наварх
1462604400
Какой автор "молодец", а то что Долгополов играл за московское Динамо, эстонский, армянский и финский клубы? Да, он воспитанник Петербуржской школы, чтобы раздуть скандал нужен бренд Зенит, а остальное не важно. Вроде футбол, но давайте грязью польём, современные авторы некомпетентны. Пример: стадион Зенита ещё не построен, катастрофа, долгострой, воруют народные деньги!!! Только тихо, стадион ЦСКА тоже с 2007 года не могут построить, но они молодцы, не воруют и вообще это не для прессы. Уверен, случай из темы новости не первый и не последний в мире, просто в массе это не выносят на люди, зачем...
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Omanid87
1462604753
А зачем вообще писать на бомбардире про такое? Пусть освещают такие новости нтвшники. Я хоть и болельщик Динамо,но зачем порочить косвенно или напрямую честь Зенита или какого-то еще клуба?
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