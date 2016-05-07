Аленичев: «Спокойно отношусь к слухам о Бердыеве»

Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что его не интересуют слухи о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером красно-белых.

«Как отношусь к слухам о Бердыеве в «Спартаке»? Спокойно отношусь. Может быть, те, кто специально вбрасывает информацию, думают, что Аленичев занервничает? Нет, я прекрасно понимаю, что таких слухов очень много в нашем деле. Вокруг каждого тренера!

Посмотрите, что сейчас происходит с ван Гаалом в «МЮ», сколько вбросов – и не думаю, что голландец на них как-то реагирует. Поэтому и я спокойно отношусь. Предстоит совет директоров, на котором мне все скажут. Как только вызовут и объявят, допустим: «Все, у тебя последняя неделя работы», – это уже определенность», — сказал наставник.

На данный момент Курбан Бердыев возглавляет «Ростов», с которым занимает первую строчку в чемпионате России, имея в активе 54 очка после 27-ми туров.