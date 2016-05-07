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Аленичев: «Спокойно отношусь к слухам о Бердыеве»

7 мая 2016, 06:36
10

Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что его не интересуют слухи о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером красно-белых.

«Как отношусь к слухам о Бердыеве в «Спартаке»? Спокойно отношусь. Может быть, те, кто специально вбрасывает информацию, думают, что Аленичев занервничает? Нет, я прекрасно понимаю, что таких слухов очень много в нашем деле. Вокруг каждого тренера!

Посмотрите, что сейчас происходит с ван Гаалом в «МЮ», сколько вбросов – и не думаю, что голландец на них как-то реагирует. Поэтому и я спокойно отношусь. Предстоит совет директоров, на котором мне все скажут. Как только вызовут и объявят, допустим: «Все, у тебя последняя неделя работы», – это уже определенность», — сказал наставник.

На данный момент Курбан Бердыев возглавляет «Ростов», с которым занимает первую строчку в чемпионате России, имея в активе 54 очка после 27-ми туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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meiram
1462593783
Удачи Дмитрий в оставшихся матчах! Что касается журналистов нужно издать закон о подтверждении выдаваемой информации, которое наказуемо в случае вброса лжи большими административными штрафами,чтобы задумались прежде чем писать и штраф выплачивается потерпевшему с налогами и госпошлинами!
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ДАША Д
1462597820
С Бердыевым Спартак потеряет свою непредсказуемость.
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bolela_16
1462598135
Работа найдется, а да ван Гаалла еще дорасти нужно...
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vladimir-7
1462600080
Кто-то постоянно возвышает деятельность Бердыева, который особенно ничего из себя и не представляет. Ростов и без него в прошлом занимал лидирующие позиции, про это нужно не забывать. А Д.Аленичев работает и всё у него получится со временем.
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SERG63
1462603800
У Аленичева все получится.Каждый на своем месте.
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Kurp
1462605955
Оставьте Бекиевича в покое, он нужен Ростову!
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maior-60
1462606721
Бекеевич нужен "Ростову". Пример "Лестера" заразителен.
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Тяп-Ляп.
1462613167
А как жешь кружева,забегания и всякая спартаковская чушь???
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