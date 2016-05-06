«МЮ» урежет зарплату ван Гаала на один миллион, если клуб не попадет в ЛЧ

Стали известны финансовые подробности контракта главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала с клубом.

Сообщается, что зарплата специалиста составляет восемь миллионов фунтов в год, и в эту сумму уже включены различные бонусы.

По информации источника, в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, клуб сократит зарплату ван Гаала на один миллион.

За досрочное увольнение наставник получит от «Манчестер Юнайтед» пять миллионов фунтов компенсации. Напомним, договор между ван Гаалом и манкунианцами истекает летом 2017 года.