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  • В «Зените» назвали бредом информацию о выступлении Дзюбы в роли «сказочника» в Мариинском театре

В «Зените» назвали бредом информацию о выступлении Дзюбы в роли «сказочника» в Мариинском театре

5 мая 2016, 20:28
5

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать в роли «сказочника» в Мариинском театре, заявил представитель петербургского клуба.

«Никакой договоренности с Мариинским театром у нас не было. Не знаем, откуда это все пошло. Полный бред», – сказал представитель пресс-службы.

Напомним, сегодня в прессе появилась информация, что нападающий сине-бело-голубых примерит на себя роль чтеца симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» в рамках ХХIV международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет в Мариинском театре с 26-го мая по 24-е июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Sheevok
1462469409
Он в сборной будет тогда
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Диктор
1462470381
А зря-очень уж ему подходит-сказочник.
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nitto
1462470603
Дайте ему шанс.
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koli4ka
1462470884
вай-вай-вай, как жаль- на такого сказочника клоуна-буратину культ.походом вся бы высшая лига повалила бы глазеть...
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erofey83
1462476117
Вот чего в Зените поражены? По моему круто было бы, если это тренировкам не мешает, я даже представляю голос и интонацию))
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