В «Зените» назвали бредом информацию о выступлении Дзюбы в роли «сказочника» в Мариинском театре

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать в роли «сказочника» в Мариинском театре, заявил представитель петербургского клуба.

«Никакой договоренности с Мариинским театром у нас не было. Не знаем, откуда это все пошло. Полный бред», – сказал представитель пресс-службы.

Напомним, сегодня в прессе появилась информация, что нападающий сине-бело-голубых примерит на себя роль чтеца симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» в рамках ХХIV международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет в Мариинском театре с 26-го мая по 24-е июля.