Дерби в сумме «стоило» «Локомотиву» и «Спартаку» 370-ти тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес штрафы по итогам встречи 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:2). Так, железнодорожники будут вынуждены заплатить 170 тысяч рублей, а красно-белые – 200 тысяч. Причиной денежного взыскания стали использование пиротехники и выкрикивания оскорблений болельщиками обоих клубов.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей», – говорится в заявлении КДК.