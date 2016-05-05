Мутко: «Проблема российских судей не в предвзятости, а в квалификации»

Президент РФС Виталий Мутко остался недоволен работой главного арбитра Игоря Федотова в матче 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Судья на матче «Локомотив» — «Спартак» действительно допустил ошибку, но оценки по судейству уже приняты. Проблема, считаю, не в предвзятости, а в квалификации. Уже говорил, что у нас должен быть рейтинг арбитров, исходя из позиций которого будут назначаться судьи на игры. Нельзя экспериментировать на таких играх, когда одна команда борется за медали, а другая — за еврокубковую зону. Поставили Федотова, молодого парня, а он, может, через 3-4 года станет отличным арбитром. Вот таких экспериментов я не понимаю».

Министр спорта РФ также прокомментировал слова президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая осталась крайне недовольна судейством в этом матче.

«Я понимаю Смородскую, сам был президентом. Знаю, каково это, когда вкладываешь в команду колоссальный ресурс и душу. А в футболе в один момент из-за ошибки можно полностью испортить сезон. Не должно быть таких результативных ошибок», – сказал Мутко.