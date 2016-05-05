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  • Мутко: «Проблема российских судей не в предвзятости, а в квалификации»

Мутко: «Проблема российских судей не в предвзятости, а в квалификации»

5 мая 2016, 16:39
8

Президент РФС Виталий Мутко остался недоволен работой главного арбитра Игоря Федотова в матче 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Судья на матче «Локомотив» — «Спартак» действительно допустил ошибку, но оценки по судейству уже приняты. Проблема, считаю, не в предвзятости, а в квалификации. Уже говорил, что у нас должен быть рейтинг арбитров, исходя из позиций которого будут назначаться судьи на игры. Нельзя экспериментировать на таких играх, когда одна команда борется за медали, а другая — за еврокубковую зону. Поставили Федотова, молодого парня, а он, может, через 3-4 года станет отличным арбитром. Вот таких экспериментов я не понимаю».

Министр спорта РФ также прокомментировал слова президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая осталась крайне недовольна судейством в этом матче.

«Я понимаю Смородскую, сам был президентом. Знаю, каково это, когда вкладываешь в команду колоссальный ресурс и душу. А в футболе в один момент из-за ошибки можно полностью испортить сезон. Не должно быть таких результативных ошибок», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мутко Виталий Смородская Ольга Федотов Игорь
Комментарии (8)
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Barsuk52
1462456574
выгораживает предвзятость к зениту
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LokoBars
1462456582
по мне так если команда хорошо играет одна-две ошибки судьи не должны влиять на судьбу игр..не увидел фол на Шкулетиче, так создайте ещё пару моментов чтобы он убежал и забил, а то получается Локомотив сыграл плохо, а виноват судья..
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Kulim
1462457576
Проблема российского футбола не в судьях, а в муДко
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FanatSerj
1462461203
Вот только в нашем чемпионате так ноют по поводу судей, вон в 1/2 ЛЧ пеналь за уши в штрафную притянули и ничего никому голову не отрубили. Так там самые квалифицированные судьи, а толку? Повторы вводите.
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Serjoga
1462463876
Вот по квалификации и назначайте на матчи!
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BAIv
1462472154
проблема российских мудков в отсуствии мозгов и ответственности за свои действия
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андрей андреев
1462512280
Ну и новость. Да у нас все правительство с этой проблемой..
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