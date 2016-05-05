ЦСКА оштрафован на 195 тысяч за поведение болельщиков на финале Кубка России

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение фанатов на матче финала Кубка России с «Зенитом». Об этом заявил председатель комитета Артур Григорьянц. Напомним, что встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась крупной победой петербуржцев (4:1).

«По финальному матчу Кубка России ЦСКА – «Зенит» мы рассмотрели сразу несколько эпизодов. За скандирование нецензурной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «армейский» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. За появление посторонних лиц на поле футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей, а за необеспечение безопасности ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.