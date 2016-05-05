«Реал» повторил достижение «Арсенала»

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Эта игра стала для мадридцев десятой в нынешнем розыгрыше турнира, в которой они сумели не пропустить. Аналогичного достижения добился «Арсенал» в сезоне-2005/06.

Из 12 матчей этого сезона Лиги чемпионов мадридцы пропустили только в двух: во встрече группового этапа с «Шахтером» (4:3) и в первой четвертьфинальной игре против «Вольфсбурга» (0:2).

Таким образом, «Реал» может установить абсолютный рекорд по числу матчей на ноль в одном розыгрыше турнира, если не пропустит от «Атлетико» в финале.