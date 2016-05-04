«Реал» – «Манчестер Сити». Роналду выйдет в стартовом составе

Стали известны составы «Реала» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду, пропустивший первую игру, в этой встрече сыграет с первых минут. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Хесе Родригес, Бэйл.

Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре, Навас, Агуэро.