«Реал» – «Манчестер Сити». Роналду выйдет в стартовом составе

Стали известны составы «Реала» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Отметим, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду, пропустивший первую игру, в этой встрече сыграет с первых минут. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Хесе Родригес, Бэйл.
Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре, Навас, Агуэро.
Источник: Бомбардир.ру