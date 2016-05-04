Мостовой: «У «Манчестер Сити» нет игроков уровня Роналду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Напомним, что первая игра в Англии завершилась вничью (0:0).

«Я исхожу из первого матча в Англии, там «Реал» и играл получше соперника, и шансов на победу у них было побольше. И это при том, что не играл Роналду. В ответном матче, вероятно, он выйдет на поле, и автоматически шансы у «Реала» на победу увеличиваются. Думаю, «испанский» финал «Атлетико» – «Реал» наиболее объективен, видимо, нас всех ждет в решающей встрече турнира именно это противостояние.

Чувствовалось, что Роналду не хватало «Реалу». Объективно говоря, игроков такого уровня всем командам не хватает. Другое дело, что Роналду есть у «Реала», у «Сити» игроков такого уровня все же нет.

Я видел последнюю игру «Сити» в чемпионате Англии. По тому, что я увидел, могу сказать, что команда была не в порядке, в физическом плане выглядела не лучшим образом. Сложилось ощущение, что игроки подустали в физическом плане. В целом «Реал» повыше классом и, думаю, одержит сегодня победу», – сказал Мостовой.