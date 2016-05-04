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Мостовой: «У «Манчестер Сити» нет игроков уровня Роналду»

4 мая 2016, 17:35
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Напомним, что первая игра в Англии завершилась вничью (0:0).

«Я исхожу из первого матча в Англии, там «Реал» и играл получше соперника, и шансов на победу у них было побольше. И это при том, что не играл Роналду. В ответном матче, вероятно, он выйдет на поле, и автоматически шансы у «Реала» на победу увеличиваются. Думаю, «испанский» финал «Атлетико» – «Реал» наиболее объективен, видимо, нас всех ждет в решающей встрече турнира именно это противостояние.

Чувствовалось, что Роналду не хватало «Реалу». Объективно говоря, игроков такого уровня всем командам не хватает. Другое дело, что Роналду есть у «Реала», у «Сити» игроков такого уровня все же нет.

Я видел последнюю игру «Сити» в чемпионате Англии. По тому, что я увидел, могу сказать, что команда была не в порядке, в физическом плане выглядела не лучшим образом. Сложилось ощущение, что игроки подустали в физическом плане. В целом «Реал» повыше классом и, думаю, одержит сегодня победу», – сказал Мостовой.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Диктор
1462372877
Очевидные вещи глаголешь -сын мой.
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Schicko_008
1462373212
Ни у кого, кроме Барсы, нет игроков уровня Роналду. И в Барсе его уровня только один игрок.
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koli4ka
1462380774
Конечно, в реале играет 11роналдов, а в ман.сити только 2 яя и 1 туре.
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PNZ1985
1462383500
а у кого они есть))?
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IAmZlatan
1462383693
спасибо кэп
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Георгий 07 01 93 рус
1462386696
их нигде нет!!!
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