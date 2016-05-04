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  • Ветоха: «Либо УЕФА признает Крым частью России, либо даст КФС статус члена УЕФА по примеру Косово»

Ветоха: «Либо УЕФА признает Крым частью России, либо даст КФС статус члена УЕФА по примеру Косово»

4 мая 2016, 15:14
9

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха прокомментировал вступление Косово в состав УЕФА, а также отметил, что подобное в будущем может ждать и КФС.

«По Крыму ситуация пока неопределенная. Никакой официальной информации от УЕФА нам не приходило, но вопрос Крыма там стоит очень актуально. Я слышал от некоторых делегатов, которые там присутствовали, что возможны два варианта развития событий: либо УЕФА признает Крым частью России, либо дает нам статус члена УЕФА по примеру Косово.

Если идти последовательно в этом вопросе, мы должны получить статус. УЕФА потребовало выйти из юрисдикции Российского футбольного союза – мы это сделали. Мы зарегистрировали свой футбольный союз, организовали чемпионат из восьми клубов. Чемпионат идет, команды выступают. Поэтому по логике решение по нам должно быть такое же, как по Косово», – отметил Ветоха.

Источник: РИА «Новости»
Европа
Комментарии (9)
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Димон Алма-Ата
1462365460
Как уефа скажут так они и сделают, и правила и законы здесь совсем не при чем.
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Томь вперёд
1462365657
Вряд ли политкорректное УЕФА признает Крым частью России, скорее второй вариант.
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Black Giz
1462368146
По их логике статус. Но лучше бы частью России.
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sergey_86-76
1462370931
главное, что к чемпионату украины он не имеет отношения.
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Диктор
1462372676
Ситуации схожие ,а отношение-прям противно ,чисто по людски .
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андрей андреев
1462373250
8 клубов? Что то мне кажется опять кто то на народные деньги поднимается.Когда получат статус члена уефа надеюсь останется один. 8 мы не потянем
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Бан
1462381502
УЕФА не побежит впереди ООН.
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koli4ka
1462381910
Витёха,жди- решение по вам примут лет через 100,а статус получите лет через 99
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