Ветоха: «Либо УЕФА признает Крым частью России, либо даст КФС статус члена УЕФА по примеру Косово»

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха прокомментировал вступление Косово в состав УЕФА, а также отметил, что подобное в будущем может ждать и КФС.

«По Крыму ситуация пока неопределенная. Никакой официальной информации от УЕФА нам не приходило, но вопрос Крыма там стоит очень актуально. Я слышал от некоторых делегатов, которые там присутствовали, что возможны два варианта развития событий: либо УЕФА признает Крым частью России, либо дает нам статус члена УЕФА по примеру Косово.

Если идти последовательно в этом вопросе, мы должны получить статус. УЕФА потребовало выйти из юрисдикции Российского футбольного союза – мы это сделали. Мы зарегистрировали свой футбольный союз, организовали чемпионат из восьми клубов. Чемпионат идет, команды выступают. Поэтому по логике решение по нам должно быть такое же, как по Косово», – отметил Ветоха.