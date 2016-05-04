Лепехин: «Завоевать золото будет непросто, поскольку не все зависит от «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургской команды выиграть в текущем сезоне РФПЛ.

За четыре тура до окончания турнира «Зенит» уступает лидеру турнирной таблицы ЦСКА четыре очка.

«Пока есть теоретические шансы, надо бороться. Да, завоевать золото будет непросто, поскольку не все зависит от «Зенита». Но надеюсь, в оставшихся четырех матчах петербуржцы не потеряют очков, тогда как на осечки конкурентов можно рассчитывать. «Ростов» оступится точно – доказательством тому стало поражение от «Мордовии». А вот с ЦСКА сложнее. Конечно, всякое бывает в футболе, но рассчитывать на неудачу «армейцев» особо не стоит. Да, «Зенит» легко разобрался с ЦСКА в финале Кубка, однако упускать чемпионство подопечные Леонида Слуцкого не намерены», — сказал Лепехин.