Орлов: «Победа «Зенита» в игре с ЦСКА оказалась несложной»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о своих впечатлениях от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

«Разница в счете не означает, что «Зенит» в четыре раза сильнее ЦСКА. Команды примерно равны. Переломным же моментом стало удаление Василия Березуцкого и третий гол. ЦСКА не хватало Вернблума. Формально его заменял Натхо, но он не мог так вести борьбу с Витселем и Хави Гарсией, как это делал бы швед. Центр поля захватил «Зенит», вот этот позвоночник, хребет, и помог петербуржцам выиграть. Победа в итоге оказалась несложной.

Вместо травмированного Оланаре у ЦСКА вышел Панченко, но замена не принесла ничего хорошего. Может, было бы интереснее выпустить Тошича и передвинуть Мусу в центр атаки. ЦСКА, однако, таких ходов не сделал. Сдержали победители и Головина. Видимо, Леонид Слуцкий столкнулся с проблемами: есть травмы, некоторые игроки перегружены», — сказал Орлов.