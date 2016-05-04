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Орлов: «Победа «Зенита» в игре с ЦСКА оказалась несложной»

4 мая 2016, 08:23
76

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о своих впечатлениях от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

«Разница в счете не означает, что «Зенит» в четыре раза сильнее ЦСКА. Команды примерно равны. Переломным же моментом стало удаление Василия Березуцкого и третий гол. ЦСКА не хватало Вернблума. Формально его заменял Натхо, но он не мог так вести борьбу с Витселем и Хави Гарсией, как это делал бы швед. Центр поля захватил «Зенит», вот этот позвоночник, хребет, и помог петербуржцам выиграть. Победа в итоге оказалась несложной.

Вместо травмированного Оланаре у ЦСКА вышел Панченко, но замена не принесла ничего хорошего. Может, было бы интереснее выпустить Тошича и передвинуть Мусу в центр атаки. ЦСКА, однако, таких ходов не сделал. Сдержали победители и Головина. Видимо, Леонид Слуцкий столкнулся с проблемами: есть травмы, некоторые игроки перегружены», — сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Орлов Геннадий
Комментарии (76)
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Apocalypse
1462340085
Ну конечно. Пенальти оплатили и норм. Ах, как красиво нырнул Кокорин!
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Бан
1462340713
Пока не ушел Оланаре, да и после этого, до второго гола, Орлов комментировал дрожащим голосом, а теперь воспрял ... Как же надоел этот маразматик. Все игры с Зенитом портит.
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iuda
1462342909
Подозрительно, что Мутко сидел почти в обнимку с Миллером и газон был подготовлен против ЦСКА - слишком мягкий и нежный+высокая трава
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Майор Дзагоев
1462345495
Я бы посмотрел на этого пернатого, если бы у Оланаре не случилась травма. Тогда бы циферки на табло отразились зеркально
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somn
1462349018
Всё-таки двоякое впечатление от победы Зенита. Ну и качество газона отвратительное, Олонаре пострадал только из-за этого.
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eleng
1462351122
Противно слушать матчи с комментатором Орловым, очень много всего невпопад и не в тему, но самое отстойное, что он не стесняясь демонстрирует, что топит за Зенит. Ни за любым другим я такого не замечал. В сов время вообще, считалось дурным тоном со стороны комментатора демонстрировать симпатии.
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hodyrev
1462358697
Пусть Савин лучше комментирует матчи с участием Зенита а то тошнотворно от Орлова,его и свои и чужие не любят)
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Kollljan
1462358926
ЦСКА просто облажался, и всё. Газон тут не при чём. Слуцкий проиграл тактически.
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