Роналду: «Никогда не имел кумиров и не пытался походить на кого-то»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что никогда не равнялся ни на кого из футболистов.

– На кого вы равнялись, когда занимались в юношеской академии «Спортинга»?

– Честно говоря, никогда не имел кумиров и не пытался походить на кого-то. За «Спортинг» играла уйма великих футболистов, но я всегда думал о будущем. Думал о том, как пробиться в сборную. Чувствовал, что оказаться в топ-клубе будет сложно, но мне это удастся, тогда как заслужить место в сборной всегда труднее.

После этого все произошло очень быстро. Я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и вскоре оказался в сборной. Примерами для подражания назову Фернанду Коуту, Руя Кошту и Луиша Фигу, так как это самые громкие имена в португальском футболе.