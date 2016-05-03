Роналду: «Хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, это случится уже в этом году»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем лидерстве в гонке бомбардиров в Лиге чемпионов за всю историю и рассказал, что значит для него этот турнир.

«Это большая честь – осознавать, что я лучший бомбардир Лиги чемпионов за все время. Конечно, я очень рад, что добился этого. Лига чемпионов – турнир особого рода. Это турнир, который «Реал» очень любит. Мне посчастливилось выиграть его дважды, и, конечно, я хочу выиграть его еще не раз. Надеюсь, это случится уже в нынешнем году. Болельщики без ума от Лиги чемпионов, и я, безусловно, тоже очень люблю этот турнир. Он особенный», – сказал Роналду.