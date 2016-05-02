Роналду провел полноценную тренировку перед игрой с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду тренировался вместе с командой перед ответным поединком полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На протяжении всего занятия Роналду тренировался в общей группе, и ожидается, что португалец сможет выйти на поле в среду.

Карим Бензема на этой же тренировке занимался только беговой работой, и его участие во встрече с «Манчестер Сити» по-прежнему под вопросом.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.