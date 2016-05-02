Миллер: «Сегодня «Зенит» сделал большой эмоциональный шаг к золотому дублю»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился впечатлениями от победы «Зенита» в финальном матче Кубка России против ЦСКА (4:1).

– Это здорово, когда в финале встречаются два самых сильных клуба страны. Сегодня «Зенит» одержал заслуженную и яркую победу. Я поздравляю 15-миллионную армию болельщиков сине-бело-голубых с очередным кубком. Приятно, что «Зенит» не просто взял трофей, а победил в финале с самым крупным счетом в истории Кубка России. Молодцы!

– Ну что, теперь вперед, за чемпионством?

– Да. Сегодня, победив ЦСКА убедительно и уверенно, «Зенит» сделал большой эмоциональный шаг к золотому дублю. Ведь победа в Кубке России без сомнения станет дополнительным зарядом в борьбе за чемпионство. «Зенит» – чемпион! – сказал Миллер.