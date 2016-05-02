Кокорин: «Первый кубок, да еще и гол. Спасибо Халку»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился эмоциями после победы в финале Кубка России над ЦСКА (4:1).

– Все довольны, все рады. У нас много позитивных эмоций, но все они останутся здесь. Завтра мы уже будем готовиться к следующему матчу чемпионата.

– У вас двойной праздник. Вы же еще гол забили.

– Да, первый кубок, да еще в новой команде, да еще и гол… Очень доволен. Спасибо Халку – не пожадничал. Хотя сначала мне показалось, что сильно. Я даже испугался немного. А потом уже забить было делом техники.

– Кубок тяжелый?

– Да, очень. Во всех смыслах, – сказал нападающий.