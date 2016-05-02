Дзюба: «Еще года нет, а уже два трофея»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1). Сам Дзюба эту игру начал на скамейке запасных и вышел на поле только на 74-й минуте.

«Я понимал, что главное сегодня результат, и все амбиции нужно засунуть подальше. Главное – это победа, тем более над ЦСКА. Мы две лидирующие команды, два бренда, два гранда. Уверенно мы победили. Рад за ребят, которые взяли первый трофей в жизни. Рад за Артура Юсупова, который забил гол. Теперь я видел все в жизни. Постараемся выиграть еще один трофей. Будет тяжело, так как все в руках ЦСКА. Надеемся, что это поражение их немного собьет», – сказал Дзюба.

Также футболист поделился эмоциями от своего второго трофея в «Зените».

«Потрясающие ощущения. Еще года нет, а уже два трофея. Это то, ради чего мы играем. Очень счастлив победе и тому, что мы обыграли такого сильного соперника. Это дорогого стоит. Мы Виллаш-Боаша чуть не уронили. Многие думали, что это я виноват, но это не я. Он уже уходит из «Зенита» победителем».

Кроме того, Дзюба прокомментировал травму Аарона Оланаре.

«Гол во втором тайме и пенальти дали нам огромное преимущество. Мы были чуть-чуть лучше. И ЦСКА после потери Оланаре было тяжело перестроиться. Но мне кажется, он сам себя сломал этим сальто после гола. Все супер. Казань для нас удачный город».