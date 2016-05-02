Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Еще года нет, а уже два трофея»

2 мая 2016, 19:45
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1). Сам Дзюба эту игру начал на скамейке запасных и вышел на поле только на 74-й минуте.

«Я понимал, что главное сегодня результат, и все амбиции нужно засунуть подальше. Главное – это победа, тем более над ЦСКА. Мы две лидирующие команды, два бренда, два гранда. Уверенно мы победили. Рад за ребят, которые взяли первый трофей в жизни. Рад за Артура Юсупова, который забил гол. Теперь я видел все в жизни. Постараемся выиграть еще один трофей. Будет тяжело, так как все в руках ЦСКА. Надеемся, что это поражение их немного собьет», – сказал Дзюба.

Также футболист поделился эмоциями от своего второго трофея в «Зените».

«Потрясающие ощущения. Еще года нет, а уже два трофея. Это то, ради чего мы играем. Очень счастлив победе и тому, что мы обыграли такого сильного соперника. Это дорогого стоит. Мы Виллаш-Боаша чуть не уронили. Многие думали, что это я виноват, но это не я. Он уже уходит из «Зенита» победителем».

Кроме того, Дзюба прокомментировал травму Аарона Оланаре.

«Гол во втором тайме и пенальти дали нам огромное преимущество. Мы были чуть-чуть лучше. И ЦСКА после потери Оланаре было тяжело перестроиться. Но мне кажется, он сам себя сломал этим сальто после гола. Все супер. Казань для нас удачный город».

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mnb 95
1462208286
Пацан ты дешёвый!
Ответить
mnb 95
1462209412
Дишман, ты никогда ничего не будешь значить, мелкий пацан!
Ответить
eleng
1462209576
Это просто праздник какой-то, аж ладошки вспотели!
Ответить
kolbaser105
1462210911
Забил гол играй дальше!Финал,эмоции,но зачем через себя прыгать с забинтованным коленом...Подставил команду на эмоциях...
Ответить
zeni
1462217184
Даешь на ТРЕТИЙ!!
Ответить
iuda
1462343096
В Казани у вас вероятно всё проплачено
Ответить
Главные новости
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
4
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
18
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
3
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+