Дзюба: «Это заветный трофей. Ради этого я сюда пришел»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов после финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1).

– Почему ты неожиданно оказался игроком запаса?

– Это футбол, это жизнь. Самое главное – мы выиграли, я счастлив. Не будем вдаваться, с первых минут я вышел или не с первых… Это заветный трофей. Ради этого я сюда пришел. Спасибо партнерам.

Классный антураж. Обыграть принципиального соперника дорогого стоит. Мы очень счастливы. Сейчас нужно отпраздновать, но не сильно, и стремиться догнать ЦСКА уже в чемпионате.

– Как праздновать, если сезон в разгаре? Буквально чуть-чуть?

– Что-нибудь придумаем. Буквально чуть-чуть, – сказал Дзюба.