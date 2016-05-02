Виллаш-Боаш: «Оба пенальти в ворота ЦСКА были назначены верно»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1).

«ЦСКА умеет наказывать за ошибки, умеет атаковать. Армейцы опасны на контратаках. С Мусой на фланге они выглядят даже сильнее. Против них нужно действовать осторожно. Наверное, поэтому первые 20 минут мы играли аккуратнее. Во втором тайме мы проявили больше эмоций. Пенальти – оба решения были верными. Я рад победе. Это то, к чему мы шли», – сказал Виллаш-Боаш.