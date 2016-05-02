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  • Виллаш-Боаш: «Оба пенальти в ворота ЦСКА были назначены верно»

Виллаш-Боаш: «Оба пенальти в ворота ЦСКА были назначены верно»

2 мая 2016, 19:00
9

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1).

«ЦСКА умеет наказывать за ошибки, умеет атаковать. Армейцы опасны на контратаках. С Мусой на фланге они выглядят даже сильнее. Против них нужно действовать осторожно. Наверное, поэтому первые 20 минут мы играли аккуратнее. Во втором тайме мы проявили больше эмоций. Пенальти – оба решения были верными. Я рад победе. Это то, к чему мы шли», – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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LINED
1462206294
Он повтор видел? Второй пенальти чистая симуляция
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mnb 95
1462210012
Ну нарушение было, но в углу площадки и неизвестно куда оно вело, сразу видно что судье рекомендовали, второй пенальти не видел, но судя по реакции этой рыжей дешёвки то такой же!
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denzillo
1462260142
Товарищи, я болел спартака, НО второй пеналь-симуляция Кокорина- ему желтую карточку нодо было давать-он спецом шел на это!!! А вместо этого цска в десятером и 3-0. Противно смотреть было!!!
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aurora5858
1462302806
Первый пенальти-мне показалось нарушение было за штрафной!?
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vladimir-7
1462334884
А , что Боаш скажет иначе, что пенальти были назначены не правильно.
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