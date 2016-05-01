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  • Ловчев: «Бездарное нападение «Локомотива» не смогло забить гол в ворота «Спартака-2»

Ловчев: «Бездарное нападение «Локомотива» не смогло забить гол в ворота «Спартака-2»

1 мая 2016, 07:21
15

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, подверг критике игру нападения «Локомотива» в матче с красно-белыми.

«Игру не «Спартак» взял, а бездарная атака «Локомотива» ее отдала. Не имеет права команда, которая на что-то претендует в сезоне, так играть впереди. У них же просто нет нападения. Ну как можно с такой защитой, которая играла сегодня у «Спартака», создать лишь пару моментов? Дадут пенальти или не дадут – это вопрос второй. Важнее, что у «Локо» стопроцентных моментов практически не было. У «Спартака» больше в атаке получилось.

С такой атакой не быть «Локомотиву» в призерах. В предыдущих матчах тоже мало что получалось впереди – вымучивали по 1:0 в основном. И тут вышли – и давай катать поперек поля весь первый тайм. Ребят, вы против детей из «Спартака-2» играете! Где ваши амбиции лидера, претендента на медали?! Только во втором тайме пошли в атаку. «Спартак», конечно, на жилах, на характере вытянул игру. А где-то и повезло, откровенно говоря. Но сегодняшний «Спартак» по составу не ровня «Локо». Поэтому «железнодорожники» сами отдали матч», – отметил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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azar800
1462077702
правильно сказал локо - бездари
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Serjoga
1462081151
Согласен!
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alex kidn
1462081249
Бездарность этого матча зашкаливает
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MURAD F. A.
1462081744
специалист хренов
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serhz
1462081822
Локомотив в любом случае будет пятым -а проиграли ещё до выхода на поле !-шапкозакидательство называется и вальяжность .
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alex-76
1462082013
(Мягко говоря) полу бритый пре***ватив со свистком, купи очки, и ездить тебе бл*** в плацкарте на боковушке возле сортира
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Диктор
1462084446
А до матча говорил-что Локо сильнее...................треп
ло.
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ManUtd-Volgograd
1462084610
Молчал бы лучше, клоун!
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zagrizlik
1462089930
Ловчев с каждым днём или тупеет, или в маразм впадает...несёт херню похлеще бубнова.
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sargassov
1462096537
Локо и Спартак - две команды, над которыми ставят эксперименты их владельцы и президенты год от года, рыба гниет с "головы"
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