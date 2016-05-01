Ловчев: «Бездарное нападение «Локомотива» не смогло забить гол в ворота «Спартака-2»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, подверг критике игру нападения «Локомотива» в матче с красно-белыми.

«Игру не «Спартак» взял, а бездарная атака «Локомотива» ее отдала. Не имеет права команда, которая на что-то претендует в сезоне, так играть впереди. У них же просто нет нападения. Ну как можно с такой защитой, которая играла сегодня у «Спартака», создать лишь пару моментов? Дадут пенальти или не дадут – это вопрос второй. Важнее, что у «Локо» стопроцентных моментов практически не было. У «Спартака» больше в атаке получилось.

С такой атакой не быть «Локомотиву» в призерах. В предыдущих матчах тоже мало что получалось впереди – вымучивали по 1:0 в основном. И тут вышли – и давай катать поперек поля весь первый тайм. Ребят, вы против детей из «Спартака-2» играете! Где ваши амбиции лидера, претендента на медали?! Только во втором тайме пошли в атаку. «Спартак», конечно, на жилах, на характере вытянул игру. А где-то и повезло, откровенно говоря. Но сегодняшний «Спартак» по составу не ровня «Локо». Поэтому «железнодорожники» сами отдали матч», – отметил Ловчев.