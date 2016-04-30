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  • Аленичев: «У Пуцко и Кутепова есть шанс снова выйти в следующей игре»

Аленичев: «У Пуцко и Кутепова есть шанс снова выйти в следующей игре»

30 апреля 2016, 21:50
11

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Мои ребята сегодня были героями, героически сражались. Была высочайшая самоотдача и высочайшая дисциплина. С нашей стороны игра была не такой зрелищной и атакующей, но мы так и планировали, мы решили сыграть вторым номером. В обороне сыграли практически идеально.

Предполагали, что «Локомотив» будет играть через фланги, где у них есть Денисов и Самедов. Но считаю, что мы практически ничего не дали создать «Локомотиву» у наших ворот.

Будет ли связка ПуцкоКутепов теперь основной? Шансы есть у всех. Мы еще проанализируем сегодняшнюю игру. Но не скрываю, что у этих ребят есть шанс снова выйти в следующей игре.

Что касается Джано, то он много пропустил из-за травмы. Сегодня я решил выпустить его с первых минут, он соскучился по футболу. Каждое его действие я комментировал в себе. То, что ожидал от Джано, я получил. В первом тайме он выдал идеальный пас на Промеса, но тот не воспользовался им. Считаю, что Джано сегодня отработал идеально, как и его партнеры.

На что теперь рассчитывает «Спартак»? На победы во всех оставшихся играх», – сказал Аленичев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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MURAD F. A.
1462042471
Дмитрий Аленичев забыл судью поблагодарит.
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Samov@r
1462045379
Посмотрим его речь в следующим туре
Ответить
KELT88
1462045638
шляпа это все
Ответить
BANNIKOV1970
1462049127
не перебивай руку
Ответить
limtros
1462049256
Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru
Ответить
aimer1988
1462051257
Конечно естьь, при правильном судействе не было бы этого шанса
Ответить
ljrljr0505
1462051666
аленичев - молчал бы лучше...
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mgordeev
1462051781
Дима болен. Ему нужен врач.
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Наварх
1462059085
Вот думаю, а Аленичев где летал? В облаках, во время матча? Какие герои, игра только хуже, фарт и не более того, стыдно говорить о случайности, как о героизме. Раз в год и палка стреляет - вот точная характеристика матча...
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апоголлл
1462078437
ну так пусть играют.практика нужна.а то получиться как с митрюшкиным и кирдык. последние защитники уйдут.
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