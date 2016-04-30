Аленичев: «У Пуцко и Кутепова есть шанс снова выйти в следующей игре»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Мои ребята сегодня были героями, героически сражались. Была высочайшая самоотдача и высочайшая дисциплина. С нашей стороны игра была не такой зрелищной и атакующей, но мы так и планировали, мы решили сыграть вторым номером. В обороне сыграли практически идеально.

Предполагали, что «Локомотив» будет играть через фланги, где у них есть Денисов и Самедов. Но считаю, что мы практически ничего не дали создать «Локомотиву» у наших ворот.

Будет ли связка Пуцко–Кутепов теперь основной? Шансы есть у всех. Мы еще проанализируем сегодняшнюю игру. Но не скрываю, что у этих ребят есть шанс снова выйти в следующей игре.

Что касается Джано, то он много пропустил из-за травмы. Сегодня я решил выпустить его с первых минут, он соскучился по футболу. Каждое его действие я комментировал в себе. То, что ожидал от Джано, я получил. В первом тайме он выдал идеальный пас на Промеса, но тот не воспользовался им. Считаю, что Джано сегодня отработал идеально, как и его партнеры.

На что теперь рассчитывает «Спартак»? На победы во всех оставшихся играх», – сказал Аленичев.