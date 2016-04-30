Панов: «Победа в Кубке России может сгладить не лучший сезон для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил мнение, что победа в Кубке России может сгладить для сине-бело-голубых не самый лучший нынешний сезон.

«Задачи, которые были поставлены перед «Зенитом» перед сезоном, не выполняются. Речь идет об успешном выступлении в Лиге чемпионов и победе в чемпионате России. «Зенит» не сумел выйти в четвертьфинал ЛЧ, в чемпионате идет пока на третьем месте. Победа в финале Кубка России может сгладить сезон для петербургской команды. Все-таки трофей есть трофей, я думаю, что зенитовцы отнесутся к этому матчу со всей серьезностью», – сказал Панов.