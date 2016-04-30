Азар: «Впервые за последние шесть лет чувствую, что у меня спад»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о собственной игре в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент бельгиец провел за лондонский клуб в АПЛ 27 матчей, в которых забил два гола.

«Каждый сезон отличается от предыдущего, и последние шесть лет я был на пике. Когда я выступал во Франции, я был на пике, и впервые в моей карьере я чувствую, что у меня спад, но мне надо постичь и это. Я еще молод, мне надо учиться каждый день, и надеюсь, в следующем сезоне все будет лучше», – сказал Азар.