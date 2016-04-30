Роналду принял решение сыграть с «Манчестер Сити»

По информации cope.es, нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение выйти на поле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», несмотря на то, что пока не готов сыграть на все 100%. Таким образом, португалец рискует получить травму и пропустить решающий поединок турнира, в случае попадания туда мадридского клуба.

Напомним, что Роналду не принимал участие в первом полуфинальном матче команд по причине непрохождения фитнесс-теста, выявившего у него новые проблемы со здоровьем.