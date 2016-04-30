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Андрей Федун: «Когда окупится «Открытие Арена»? Никогда»

30 апреля 2016, 06:22
11

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун не ожидает, что «Открытие Арена» когда-нибудь начнет приносить прибыль.

«Когда окупится «Открытие Арена»? По нашим расчетам – никогда. Если в лучшую сторону изменится экономическая ситуация в стране, если у нас все стадионы будут заполняться на 90 процентов, а билеты будут стоить по 60 фунтов на средненькое место, как в Англии – тогда лет через 25. Но за эти четверть века наверняка потребуется реконструкция, замена чего-нибудь. Это бесконечный процесс. Арена может начать генерировать денежный поток, но все равно не окупит себя», — заявил Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (11)
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rubinovyi2
1461991696
Арена может и никогда,а вот земля,вокруг нее-быстро.
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VIPded
1461992015
У Спартака и бизнес не лучше игры
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halk1981
1461993683
это точно!!!
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vladimir-7
1461994903
Федун: "...а билеты будут стоить по 60 фунтов на средненькое место,как в Англии...",а если зарплата у людей будет не меньше 5000 фунтов в месяц, как в Англии, то и стадионы будут заполняться больше 90%. А,то у нас платную дорогу построили из Москвы в Москву(Зеленоград),а стоимость проезда по ней не выдерживает никакой критики и поэтому по ней никто не ездит.
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REDWHITE_
1461999549
А ЧТО ТОГДА ГОВОРИТЬ О "БОМЖ-АРЕНЕ")))?
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ljrljr0505
1462003976
Люди должны достойно зарабатывать, чтобы 60 фунтов за билет им было не жалко отдавать. А то уровень зарплат как в Зимбабве, а стоимость билетов... Вот народ и предпочитает по телевизору смотреть.
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андрей андреев
1462004921
Как говорил во время забастовки один негр водитель Нью-Йоркского автобуса-"-за 5300$ пусть они сами работают)) С такой зарплат
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Spartak Moscow Official
1462005081
Да продайте вы уже Спартак, задолбали! Не умеете вы клубом руководить, только заправками.
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