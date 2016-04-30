Андрей Федун: «Когда окупится «Открытие Арена»? Никогда»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун не ожидает, что «Открытие Арена» когда-нибудь начнет приносить прибыль.

«Когда окупится «Открытие Арена»? По нашим расчетам – никогда. Если в лучшую сторону изменится экономическая ситуация в стране, если у нас все стадионы будут заполняться на 90 процентов, а билеты будут стоить по 60 фунтов на средненькое место, как в Англии – тогда лет через 25. Но за эти четверть века наверняка потребуется реконструкция, замена чего-нибудь. Это бесконечный процесс. Арена может начать генерировать денежный поток, но все равно не окупит себя», — заявил Федун.