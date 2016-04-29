Балаге: «Роналду сам решит, будет ли играть с «Манчестер Сити». Зидан сделает так, как он скажет»

Испанский журналист Гильем Балаге уверен, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду самостоятельно будет принимать решение о своем участии в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Роналду отказался от услуг клубных врачей, что подтверждает информацию о недоверии игроков к медицинскому штабу. Перед первым матчем он чувствовал себя хорошо и тренировался в обычном режиме, но затем ощутил острую боль.

Насчет серьезности травмы есть разная информация: кто-то говорит о разрыве мышц, кто-то отрицает это.

Участие в ответном матче все еще под вопросом, но лечение стволовыми клетками может помочь. Роналду сам примет решение о своем участии перед игрой, а Зидан сделает так, как он скажет», – отметил Балаге.