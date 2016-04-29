Бывший генеральный директор «Спартака»: «Проблемы красно-белых находятся внутри клуба»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал причины, которые мешают московскому клубу добиваться успехов на протяжении долгого времени.

«Сейчас ни один российский клуб не вызывает у меня эмоций. Исключения – ЦСКА, «Зенит», где какие-то всплески, и ростовский проект Бердыева. А проблемы «Спартака» находятся внутри клуба.

Разве у «Спартака» состав под Лигу чемпионов? Не понимаю, например, как можно было не подписать контракт с Дзюбой. До меня это не доходит.

Чтобы что-то случилось, изменения должны произойти в голове у Федуна. Честно говоря, не хочется говорить на эту тему. Потому что беседы ни к чему не приводят. В клубе вся вертикаль управления неправильная. Сейчас идет разговор о Бердыеве, но он придет со своей командой. Я имею в виду администрацию, а не игроков. И сразу начнутся расхождения. Но готов ли Федун отдать власть?» – сказал Первак.