Бубнов: «На данный момент «Локомотив» сильнее «Спартака»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени.

«У «Локомотива» есть перспективы в борьбе за Лигу чемпионов. «Локо» сегодня сильнее «Спартака», особенно в линии обороны. Фактор дерби подразумевает долю непредсказуемости, а красно-белых уже прессингуют болельщики, но фаворитами в Черкизово будут именно хозяева. Мой прогноз – 2:1 в их пользу», – сказал Бубнов.