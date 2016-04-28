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Бубнов: «На данный момент «Локомотив» сильнее «Спартака»

28 апреля 2016, 14:37
17

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени.

«У «Локомотива» есть перспективы в борьбе за Лигу чемпионов. «Локо» сегодня сильнее «Спартака», особенно в линии обороны. Фактор дерби подразумевает долю непредсказуемости, а красно-белых уже прессингуют болельщики, но фаворитами в Черкизово будут именно хозяева. Мой прогноз – 2:1 в их пользу», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (17)
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subbotaspartak
1461845553
А путейцы то чем сильней?
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REDWHITE_
1461849396
БУБЕН ОПЯТЬ ЗАКОДИРОВАЛСЯ)) ГЫ-ГЫ-ГЫ
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west29
1461850401
Локо сейчас сильнее, у спартака игры нет
Ответить
Filllllll
1461851351
Да. Спартаку бы побыстрее закончить этот сезон. И опять новые надежды, новый тренер, новые приобритения. И опять верим. Когда нибудь же должно прорвать. Если свои же фаны не порвут...
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vladimir-7
1461852466
Спартак нужно сравнивать с командами из ФНЛ.
Ответить
XaXatyn
1461856453
Слепой только не заметит этого !
Ответить
eleng
1461861435
Какое умозаключение, кому как не эксперту сделать такой вывод.
Ответить
Зарема лис
1461870660
Нужны усиления, без них Спартак не на что претендовать не будет,если после этого сезона снова поменяют тренера это будет очередная ошибка руководства!
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Garrincha58
1461877430
не факт
Ответить
RamonCSKA
1461912464
Аленя верим кароч
Ответить
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