Агент Кокорина: «Саша взрослеет»

Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Елена Болотова рассказала о том, почему футболист перестал уделять внимание своим страницам в социальных сетях.

«Это Саша взрослеет. Я вообще никогда не была против того, чтобы люди в инстаграме показывали какие-то свои достижения. Я, например, очень рада, что у него есть возможность купить дорогую машину. Телефон? Пожалуйста. Может, это и хорошо. Пока есть, почему нет?

Я понимаю, что уровень доходов в стране и зарплаты очень невысокие. И что теперь? Он должен притворяться и говорить: «Люди, я с вами»?

Я не знаю, было ли в его прежней жизни время, чтобы интересоваться чем-то, кроме игры в мяч. У Саши есть большой минус. Он очень активно помогает многим, занимается благотворительностью и никогда об этом не рассказывает.

Я говорю ему: «Вообще-то, Саш, этим можно гордиться», – приводит слова Болотовой «Сноб».