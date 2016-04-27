Стогниенко: «Обстоятельства сложились таким образом, что я решил покинуть «Матч ТВ»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о причинах своего ухода с телеканала «Матч ТВ».

«Прежде всего я хотел бы извиниться, что сразу не прокомментировал происходящее. Однако информация о моем уходе с «Матч ТВ», к сожалению, стала известна раньше, чем я успел уладить кое-какие формальности. Хотелось бы лишь один раз рассказать о ситуации и на этом остановиться.

Я еще на протяжении двух недель, согласно трудовому законодательству Российской Федерации, остаюсь работником «Матч ТВ» и в течение этого времени собираюсь самым добросовестным и тщательным образом выполнять свои обязанности. У меня нет и не было никаких конфликтов ни с одним человеком в холдинге «Матч», нет никаких претензий, как, надеюсь, их нет и у «Матч ТВ» к моей работе. Я сохраняю самые добрые отношения со всей дирекцией трансляций, в штате которой числился, и с другими отделами телеканала, где работает много моих друзей. Желаю им удачи, а всему холдингу – процветания.

Я благодарен «Матч ТВ» за осеннее приглашение на работу. Оно позволило попробовать себя сразу в нескольких областях спортивного телевидения: в комментариях, ведении программ и производстве документальных фильмов. Однако обстоятельства сложились таким образом, что, тщательно все взвесив, я принял решение покинуть «Матч ТВ» и вернуться на ВГТРК. На Шаболовке я проработал 11 лет и, конечно, ВГТРК – самая важная компания в моей скромной телевизионной карьере.

И, наверное, самое главное: я получил большое количество слов поддержки от самых разных (по большей части — незнакомых) людей, которые пишут, что считают меня хорошим комментатором и, судя по всему, неплохим человеком. Это для меня даже важнее. Спасибо!» – сказал Стогниенко.