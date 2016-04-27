Федотов рассудит встречу «Локомотив» – «Спартак»

Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Центральный поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» доверено обслуживать Игорю Федотову.

28 апреля (четверг)

«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Зенит» – «Кубань»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

29 апреля (пятница)

«Динамо» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Павел Кулалаев (Волжский), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

30 апреля (суббота)

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

1 мая (воскресенье)

«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Мордовия» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Терек» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Краснодар» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).