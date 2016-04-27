Решение о присвоении стадиону «Зенита» названия «Крестовский» еще не принято

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не подтвердил информацию о том, что строящийся стадион «Зенита» на Крестовском острове будет называться «Крестовский».

«В ходе заседания топонимической комиссии, по мнению экспертов, в качестве приоритетного было предложено название «Крестовский».

Обращаем внимание, что в настоящее время стадион является строящимся объектом и решений о присвоении ему конкретного названия на уровне правительства Санкт-Петербурга не принято», – отмечается в сообщении комитета по культуре Петербурга.