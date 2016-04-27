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  • Решение о присвоении стадиону «Зенита» названия «Крестовский» еще не принято

Решение о присвоении стадиону «Зенита» названия «Крестовский» еще не принято

27 апреля 2016, 14:13
7

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не подтвердил информацию о том, что строящийся стадион «Зенита» на Крестовском острове будет называться «Крестовский».

«В ходе заседания топонимической комиссии, по мнению экспертов, в качестве приоритетного было предложено название «Крестовский».

Обращаем внимание, что в настоящее время стадион является строящимся объектом и решений о присвоении ему конкретного названия на уровне правительства Санкт-Петербурга не принято», – отмечается в сообщении комитета по культуре Петербурга.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (7)
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REDWHITE_
1461758932
"WC-Арена" "Унитаз-Арена" "Очко" ************** сколько хороших названий!! А им крестовский, боярский подавай))
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1cent
1461761844
че мля за бантдитский Петербург? или может в зените у всех поганяла есть ну типа халк (живанильдо де соуза)или Дырка (лодыгин) ну как то так
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порт
1461764668
ДОЛГОСТРОЙ-АРЕНА.
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veltrener
1461766938
погнали на кресты)) строили 10 лет, а теперь ещё и название могильное дали))) клоуны))
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Black Giz
1461768012
Да уж подумайте над названием. Сделайте милость.
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sargassov
1461820219
В народе будут называть "Кресты", вам это нужно?
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