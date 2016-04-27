Левандовски: «Сейчас я очень счастлив в Мюнхене»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в очередной раз подчеркнул, что на данный момент его все устраивает в мюнхенской команде. Несмотря на это, футболист не исключил, что в будущем он может переехать в Англию или Испанию.

«Возможно, когда-нибудь я поиграю за одну из команд Англии или Испании. Но на сегодняшний день я привержен «Баварии», поскольку считаю этот клуб идеальным для персонального роста и завоевания трофеев.

Кто помимо «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» может демонстрировать такую стабильность? Не знаю, что ждет меня в будущем, но сейчас я очень счастлив в Мюнхене», — сказал поляк.