Бэйл: «Нам не повезло: мы должны были пробить пару пенальти»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Думаю, очень важно, что мы не пропустили. Неплохо было бы забить, но этому не суждено было случиться. С самого начала матч был закрытым – я это предсказывал, и так и должно было быть.

Во втором тайме игра стала чуть более открытой. Нам не повезло: мы должны были пробить пару пенальти.

В эпизоде с Компани определенно был фол, но что тут поделаешь? Судья не был настроен давать нам многое», – сказал Бэйл.