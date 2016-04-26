Роналду может пропустить и ответный матч с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не попал в заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сообщается, что перед матчем футболист не прошел фитнесс-тест. В ходе этого обследования у Роналду были обнаружены новые проблемы со здоровьем, которые не связаны с повреждением бедра, ставшим причиной отсутствия игрока в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2).

Теперь португальцу предстоит пройти новые тесты, и его участие в ответной игре находится под вопросом.