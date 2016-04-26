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  • Уткин: «Уверен, «Реалу» слегка осточертело вылетать из Лиги чемпионов на стадии полуфинала»

Уткин: «Уверен, «Реалу» слегка осточертело вылетать из Лиги чемпионов на стадии полуфинала»

26 апреля 2016, 18:44
2

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Манчестер Сити» – очень опасный соперник. «Реал» сильнее, и в частности, хорош сейчас. Но бывает такой эффект… «Сити» доигрывает последние матчи в нынешнем виде. И это была славная охота, если оглянуться назад: команда, собранная силой денег, добившаяся первых успехов под сенью эффектно повязанного шарфа Манчини, разобранная на мельчайшие шестеренки, тщательно смазанная и снова собранная Пеллегрини по прозвищу Инженер. У этой команды в голове опыт, а в ушах песенка «после нас – хоть потоп».

Но «Реал» тем не менее класснее и сильнее. Вот и вся интрига. Да и потом: «Барселона» регулярно выходит в финал, «Бавария» там практически живет – «Реал» попадает туда значительно реже них. Уверен, им это слегка осточертело. А что делать – ясно: сыграть предельно собранно», – отметил Уткин.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Уткин Василий
Комментарии (2)
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barabashka
1461692723
Слегка осточертели и Уткин, и Реал. Мансити вперед! А вообще я за Атлетико буду болеть
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roman230582
1461695955
А МС как будто не осторчетело лажать в ЛЧ
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