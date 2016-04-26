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  • «Матч ТВ»: «Мы приложили все усилия для того, чтобы Стогниенко остался на канале, но он принял решение уйти»

«Матч ТВ»: «Мы приложили все усилия для того, чтобы Стогниенко остался на канале, но он принял решение уйти»

26 апреля 2016, 14:31
29

«Матч ТВ» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором подтвердил решение известного телекомментатора Владимира Стогниенко покинуть телеканал. Отмечается, что причины ухода сотрудника невозможно объяснить широкой аудитории.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы Владимир остался с нами. Его занятость на протяжении шести месяцев существования канала, как комментатора и как ведущего двух программ, подтверждала то, что мы сработались.

К сожалению, Владимир принял это решение по собственным соображениям, которые невозможно объяснить широкой аудитории. Мы бы не хотели давать повод для сплетен и домыслов. Для нас спорт на любом другом канале – часть большого дела, которое делает «Матч ТВ», – говорится в сообщении.

Источник: «Матч ТВ»
Россия
Комментарии (29)
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88serega88
1461671589
Самый крутой комментатор!!!
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Измайловский Кочегар
1461671916
Ну что сказать... поздравляю.
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vanesss1981
1461672470
((((( Самый лучший комментатор! Теперь только на Евроспорте его услышим, и надеюсь на ЧЕ.
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vladimir-7
1461676941
Думаю Стогниенко сам расскажет, почему он не хочет работать на канале Матч ТВ. Владимир отличный комментатор и можно догадаться почему он не хочет работать на этом канале и правильно делает. Жаль,что болельщики не услышат его на одном из общедоступных каналах.
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Rhodium
1461677106
Очень жаль Владимира Стогниенко!!!! Я с большим удовольствием слушал его комментарии АПЛ еще на канале СПОРТ 1НD. Его потрясающий незлобный юмор. Незабываемые шутки типа контрольный пинок в Дидье Дрогба, на Южной трибуне массовый оргазм. Великий комментатор!!
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s_ CSKA_navsegda
1461677736
Надо новый нормальный федеральный канал создать в котором был бы только спорт (Теннис, волейбол, футбол и т.д.). И взять хороших коментаторов не борзеющих, и чтоб не было такого как на матч-тв. А то понаберут, а потом выкидывают.
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ManUtd-Volgograd
1461677859
Он самый нормальный комментатор! Не дают работать нормально! Чердака неадекватного сделали главным. Противно смотреть "После футбола". Строит из себя самого умного. Объясните ему кто-нибудь, что он затупок!
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Arhadiavol
1461678303
ужасная новость...лучший комментатор России ушёл неизвестно куда...
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Леха 898
1461678645
Один нормальный комментатор был и тот ушёл((((
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Tri
1461686961
Видимо с Канделаки далеко не все могут сработаться, а комментатор он хороший, работу себе найдет.
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