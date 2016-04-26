«Матч ТВ»: «Мы приложили все усилия для того, чтобы Стогниенко остался на канале, но он принял решение уйти»

«Матч ТВ» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором подтвердил решение известного телекомментатора Владимира Стогниенко покинуть телеканал. Отмечается, что причины ухода сотрудника невозможно объяснить широкой аудитории.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы Владимир остался с нами. Его занятость на протяжении шести месяцев существования канала, как комментатора и как ведущего двух программ, подтверждала то, что мы сработались.

К сожалению, Владимир принял это решение по собственным соображениям, которые невозможно объяснить широкой аудитории. Мы бы не хотели давать повод для сплетен и домыслов. Для нас спорт на любом другом канале – часть большого дела, которое делает «Матч ТВ», – говорится в сообщении.