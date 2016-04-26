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  • Пильгуй: «Честно говоря, в матче с ЦСКА я ожидал от «Динамо» худшего»

Пильгуй: «Честно говоря, в матче с ЦСКА я ожидал от «Динамо» худшего»

26 апреля 2016, 13:53
5

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими впечатлениями от игры бело-голубых в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

«Честно говоря, я ожидал худшего. Мне кажется, что «Динамо» провело игру не сильно уступая ЦСКА. Это касается и моментов, это касается и игры, которая в каких-то эпизодах была равна, хотя, территориальное преимущество было у ЦСКА. Реализуй свой момент Фатош Бечирай, возможно, все было бы иначе. Но динамовцы свой момент не использовали, а ЦСКА – использовал. Если в целом, «Динамо» смотрелось солидно и организовано.

Задачи команды на остаток сезона? У «Динамо» очень сложный календарь, я не вижу матчей, где команда гарантировано наберет очки. Кто-то назовет таковой игру с «Амкаром», но я думаю, что этот матч будет достаточно сложным. Коллектив находится на нервах, все на тонкой ниточке, но «Динамо», несмотря на все это, с ЦСКА сыграло достойно.

Хочется верить, что невезение команды закончится. Взять тот же момент Бечирая... ну втыкайся ты головой, зачем скидывать? Летит в лоб – попадай, забивай! Если не использовать такие эпизоды, команде придeтся тяжело. Но и в защите нельзя ошибаться так, как в эпизоде с пропущенным от Алексея Березуцкого мячом. В этом моменте я не знаю, что делал Хольмен, так центральные защитники не играют... они не имеют права оставлять соперника за своей спиной. Мы не в первый раз проиграли из-за ошибок в элементарных моментах», – отметил Пильгуй.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (5)
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FanatSerj
1461669901
У Динамо реализация просто нулевая. Уж и забыл когда с игры забивали.
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sined1951
1461688155
У Динамо нет внятной командной игры, культура паса у них худшая в премьер-лиге. По всем признакам команда вылетит в ФНЛ.
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Omanid87
1461712577
ЦСКА по-дружески дали так сыграть
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NEMETSRUS
1461740044
Не вылетят все бует хорош
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Sergej-74
1461758280
нужно победить амкар,тут без вариантов
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