Будущий стадион «Зенита» будет носить название «Крестовский»

Строящийся в Санкт-Петербурге на Крестовском острове стадион, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 получил название «Крестовский». Об этом сообщил городской комитет по культуре. Решение принималось Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимическая комиссия).

«Строящийся футбольный стадион в Петербурге получил название «Крестовский», одноименное своему географическому местоположению. Напомним, что в результате социологического опроса жителей города в поддержку данного варианта высказались 30,3% петербуржцев», – говорится в сообщении городского комитета по культуре.

Ожидается, что в этом году на стадионе будут завершены все общестроительные работы. Напомним, что ранее вице-губернатор города Игорь Албин сообщал о том, что после проведения Кубка конфедераций-2017 арена перейдет в управление «Зениту».