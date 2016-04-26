Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Будущий стадион «Зенита» будет носить название «Крестовский»

Будущий стадион «Зенита» будет носить название «Крестовский»

26 апреля 2016, 12:52
29

Строящийся в Санкт-Петербурге на Крестовском острове стадион, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 получил название «Крестовский». Об этом сообщил городской комитет по культуре. Решение принималось Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимическая комиссия).

«Строящийся футбольный стадион в Петербурге получил название «Крестовский», одноименное своему географическому местоположению. Напомним, что в результате социологического опроса жителей города в поддержку данного варианта высказались 30,3% петербуржцев», – говорится в сообщении городского комитета по культуре.

Ожидается, что в этом году на стадионе будут завершены все общестроительные работы. Напомним, что ранее вице-губернатор города Игорь Албин сообщал о том, что после проведения Кубка конфедераций-2017 арена перейдет в управление «Зениту».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zenitforever2015
1461664960
Крестовский , так Крестовский. Главное, чтобы фартовый был!
Ответить
renepjd
1461665339
Так себе название
Ответить
nim-
1461667498
Вот нормальное название, наконец-то. А то до этого говорили о каких-то ну оооочень оригинальных названиях, типа "Зенит-арена" и т.п.
Ответить
iuda
1461669716
Сразу понятно - кресты будут, а кубки - нет!
Ответить
diadushka
1461669879
хорошо хоть не девочка-прасковья назовут)))
Ответить
subbotaspartak
1461676385
Лишб бы это не был крест на строительстве
Ответить
Karpathian
1461680257
Или грудь в крестах, или...сам в Крестах...
Ответить
Cyberdiver
1461681254
Я тоже поддерживаю назвать стадион "Боярский"! А если без толерантности то "Бомжарский" :)
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1461685575
Мдаа,более дерьмового названия не придумать что ли было?
Ответить
Тяп-Ляп.
1461688122
Более приемлем будет-"Бомжатский".
Ответить
Главные новости
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
2
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Все новости
Все новости
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
2
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+