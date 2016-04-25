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  • Мутко: «Стратегия развития футбола в России будет скорректирована»

Мутко: «Стратегия развития футбола в России будет скорректирована»

25 апреля 2016, 19:41
6

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какой будет Стратегия развития футбола в России до 2030 года.

«Основные направления развития футбола уже обсуждены. Нельзя сказать, что это абсолютно новая стратегия. Просто она будет скорректирована с учетом новых приоритетов, вот и все.

Ну и, конечно, она будет более прагматичная. В ней будут публичные обязательства, публичные ориентиры – они будут сформулированы так, чтобы все увлекающиеся футболом люди видели, к чему вообще идет российский футбол.

В частности, будут прописаны конкретные критерии, цифры, чтобы все видели, куда мы двигаемся», – сказал Мутко.

Стратегия развития футбола должна быть утверждена на осенней конференции РФС.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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ftftd
1461603968
Зае.бали все эти стратеги ху.е.вы!!!!
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kykyi
1461604522
О чем молоти языком? Лишь бы молотить.
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Майор Дзагоев
1461606494
Если без эмоций, то коррекция нужна уже давно, и неслабая. А если сгустить краски, то хорош впустую трепать языком и месить деньги, тов. Мутко! Либо исправлять ситуацию в корне, либо не брехать!
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Himik356
1461607021
Стратеги блин !!! Зае***и пиз**** только матом можно комментировать Мудко!! В каждом городе постройте школы с нормальными тренерами вот вся стратегия!!
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ljrljr0505
1461609744
стратеги, блин. Молоть языком горазды. А как до дела так они стратегии до 2030 разрабатывают. Деньги вкладывать надо в спортакадемии, поля хорошие строить, тренеров поощрять, чтобы ребятишек с малолетства учили ИГРАТЬ в футбол. Вот Краснодар. И академия своя и дети при деле и тренеры заинтересованы. И никакой стратегии. И я уверен скоро мы результат увидим.
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ГенГриг
1461609767
Самая главная стратегия. что-бы молодежь поняла что у них есть все шансы играть за российские клубы.Лимит легионеров не более 3 на матч. И тогда футбол станет родным и своим. А кто скажет что без легионеров мы ноль. посмотри на игры 90 наших клубов. А лучше вообще пусть убирается из страны.
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