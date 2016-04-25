Мутко: «Стратегия развития футбола в России будет скорректирована»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какой будет Стратегия развития футбола в России до 2030 года.

«Основные направления развития футбола уже обсуждены. Нельзя сказать, что это абсолютно новая стратегия. Просто она будет скорректирована с учетом новых приоритетов, вот и все.

Ну и, конечно, она будет более прагматичная. В ней будут публичные обязательства, публичные ориентиры – они будут сформулированы так, чтобы все увлекающиеся футболом люди видели, к чему вообще идет российский футбол.

В частности, будут прописаны конкретные критерии, цифры, чтобы все видели, куда мы двигаемся», – сказал Мутко.

Стратегия развития футбола должна быть утверждена на осенней конференции РФС.