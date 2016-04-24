Ловчев: «Не вижу у «Динамо» никакого будущего»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

«Я не верю, что динамовцы вылетят. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства команда просто сильнее соперников из нижней части таблицы. Но что будет дальше? Какие выводы будут сделаны по итогам этого ужасного сезона? На сегодняшний день не вижу у команды никакого будущего», – сказал Ловчев.